Im Aussichtsturm des Museums für zeitgenössische Kunst in Rivoli nahe Turin: Für Reni Nordsieke gibt es viel zu entdecken in Italien.

Eloise May

Berge/Turin. Das hätte sich Reni Nordsieke nicht träumen lassen. Die Bergerin arbeitet als Au-pair für die Familie von John Elkann in Turin. Er ist Verwaltungsratschef von Ferrari und beim Konzern Stellantis – einst Fiat. Eine neue Welt.

19 Jahre alt ist Reni Nordsieke, aufgewachsen im kleinen Berger Ortsteil Anten und nun nach dem Abitur in Handrup für ein Jahr als Au-pair in Turin. „Eigentlich wollte ich gerne nach Australien", so Reni Nordsieke. Aber die strengen Corona-