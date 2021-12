Diebstahl im Schuhgeschäft: Polizei sucht in Fürstenau nach Zeugin

Die Polizei sucht nach einer Straftat in Fürstenau nach Zeugen (Symbolfoto).

Sebastian Willnow/dpa

Fürstenau. Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Schuhgeschäft an der Parkstraße in Fürstenau sucht die Polizei sucht eine wichtige Zeugin.

Die Tat hatte sich bereits am frühen Donnerstagabend, 23. Dezember 2021, gegen 17 Uhr ereignet, wird in einer Presseerklärung geschildert. Dabei kam es laut Polizei im Schuhgeschäft "Deichmann" zu einem Diebstahl. Die Täterin sei schließlic