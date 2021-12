Änne Schulte zurück in ihrem geliebten St.-Reginen-Stift in Fürstenau

Auch sie ist zurück: Änne Schulte. Sie ist mit 99 Jahren älteste Bewohnerin des St.-Reginen-Stiftes Änne Schulte – hier bei ihrem Einzug mit dem Empfangskomitee.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Sie sind zurück aus Bersenbrück und haben sich dank eines herzlichen Empfangs schnell eingelebt – die Bewohner des St.-Reginen-Stiftes in Fürstenau. Darunter auch Änne Schulte, mit 99 Jahren die "Altersvorsitzende".

Am 15. Dezember war es soweit. 55 Bewohner und das Pflegepersonal zogen nach einer fast zweijährigen Bauphase in den weihnachtlich dekorierten Neubau des St. Reginenstiftes in Fürstenau ein. „Herzlich Willkommen“ stand in großen L