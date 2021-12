Der Ankumer Geschäftsmann Georg Dobelmann hat den Fürsten Forest gekauft. (Archivfotos)

Thomas Oeverhaus/Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Ankumer Geschäftsmann Georg Dobelmann hat den Freizeit- und Ferienpark Fürsten Forest in Fürstenau gekauft. Das teilte die Stadt am Dienstagabend in der Sitzung des Rates mit.

Es war zweifellos eine Überraschung. Dass es Verhandlungen von Georg Dobelmann mit den niederländischen Betreibern des Freizeit- und Ferienparks gab, war in der Öffentlichkeit lange Zeit nicht bekannt. Keine Gerüchte, keine Spekulationen&nb