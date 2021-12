Stadtstiftung in Fürstenau hat Weihnachtsaktion gestartet

Einen Antrag auf Förderung überreichte Klaus-Henning Schönborn (Mitte) im Namen der Feuerwehr an den Vorstand der Stadtstiftung mit Jürgen Sander und Elke Tebbe.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion hofft die Fürstenauer Stadtstiftung auf Spenden von Bürgern. Wofür das Geld werden soll, dafür hat der Vorstand um Jürgen Sander und Elke Tebbe schon konkrete Ideen.

So möchte die Stadtstiftung in diesem Jahr unter dem Aktionsmotto „Leben retten im und mit Wasser“ die Freiwillige Feuerwehr und die DLRG in Fürstenau bedenken. Beide Organisationen lebten von dem großen Engagement aller im Ehrenamt und ret