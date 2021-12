Jürgen Schwietert jetzt Ehrenbrandmeister in der Samtgemeinde Fürstenau

Neuer Ehrenbrandmeister in der Samtgemeinde Fürstenau ist Jürgen Schwietert (Dritter von links) – hier mit Samtgemeindebürgermeister Matthias Wübbel (von links), der Ratsvorsitzenden Sandra Elbers und Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen.

Jürgen Ackmann

Fürstenau. Wegen seiner langjährigen Tätigkeit bei der Feuerwehr ist Jürgen Schwietert vom Rat der Samtgemeinde einstimmig zum Ehrenbrandmeister ernannt worden.

Unter anderem war Jürgen Schwietert von 1994 bis 2021 Schriftführer im Samtgemeindekommando der Feuerwehr. In 27 Jahren hat er an mehr als 100 Sitzungen teilgenommen und die Protokolle geschrieben. Er habe kein einziges Mal gefehlt, so der