Wetterhahn thront auf der Kapelle des St.-Reginen-Stiftes in Fürstenau

Brachte den Wetterhahn selbst auf der Spitze der neuen Kapelle des St. -Reginen-Stiftes an: Bernd Haverkamp.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. Nach zweijähriger Bauzeit ist es so weit: Der Neubau des St.-Reginen-Stiftes in Fürstenau ist fertig. Sichtbares Zeichen ist der altehrwürdige Wetterhahn auf der Kapelle. Am 15. Dezember werden nun die Bewohner einziehen.

Seit 1905 thronte der Wetterhahn auf dem damaligen Turm des St.-Reginen-Stiftes, wachte über die Menschen, die dort ein- und ausgingen. Inzwischen ist er restauriert worden und frisch vergoldet. Am Nikolaustag fand er seinen Ehrenplatz auf