Mit Schleier und Stiftsorden: (von links) die stellvertretende Äbtissin Johanna Pointke, Ute Müller und Äbtissin Britta Rook.

Stift Böstel

Berge/Papenburg. Das Stift Börstel in Berge hat eine neue Kapitularin aufgenommen. Am zweiten Adventssonntag wurde Ute Müller aus Papenburg in einem Festgottesdienst in der Stiftskirche St. Marien in ihr neues Amt eingeführt.

Die 45-jährige Ute Müller ist selbstständige Fotografin und Mediengestalterin und kommt aus Papenburg, teilt das Stift mit. Bereits 2014 nahm sie zum ersten Mal Kontakt mit dem Stift auf. Damals recherchierte sie über Emmy von Dincklage, di