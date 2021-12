Die geehrten Jubilare des DRK in Bippen.

DRK Bippen

Bippen . Das Deutsche Rote Kreuz in Bippen hat langjährige Mitglieder geehrt. Zudem steht am 14. Dezember ein weiterer Blutspendetermin an.

Bei dem Treffen im Hofcafé Nyenhuis sind folgende Mitglieder geehrt worden: Da 2020 die Ehrung wegen Corona ausfallen musste, sind Karin Kramer und Rita Krause inzwischen seit 51 Jahre dabei. Für 50 Jahre Mitgliedschaft ehrte das DRK