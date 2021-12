Alte und neue Mitglieder des Angelsportvereins Bippen hoffen, dass es beim Angeln im kommenden Jahr wieder mehr Geselligkeit geben kann.

Angelverein Bippen

Bippen. Ihren Hobby konnten die Mitglieder des Angelsportvereins aus Bippen zwar auch in Corona-Zeiten draußen in der Natur weitgehend nachgehen. Allerdings kam dabei das direkte Miteinander zu kurz.

Nach 2019 trafen sich die Mitglieder des Angelsportvereins wegen Corona erst jetzt wieder zu einer Generalversammlung im Maiburger Hof in Bippen. Da gab es einiges zu besprechen und zu berichten.So ist der Fischbesatz in den Teichen in beid