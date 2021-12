Kinderkrebshilfe Fürstenau im Backeinsatz in der Bäckerei West

Backen für die gute Sache: Die Kinderkrebshilfe stellte in der Bäckerei West Plätzchen für den Verkauf in der Weihnachtszeit her.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Sie waren wieder im Einsatz für Jungen und Mädchen, die an Krebs erkrankt sind: Das Team der Kinderkrebshilfe Fürrstenau hat in der Bäckerei West Plätzchen gebacken, die nun in der Weihnachtszeit verkauft werden.

Selten tummeln sich in der Backstube von Inhaber Edgar Lorer so viele Menschen. Der freute sich drüber und stellte sein Know-how gerne zur Verfügung. „Wir sind froh, dass wir hier backen dürfen", so das Team der Kinderkrebshilfe. Anson