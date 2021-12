Die Booster-Impfung muss sich Adolf Höveler nun woanders geben lassen. (Symbolfoto)

dpa/Sebastian Willnow

Fürstenau. "Impfen, impfen, impfen!" Das findet auch Friseur Adolf Höveler sehr wichtig und hat daher einen Termin für seinen Booster bei der Impfaktion des Landkreises Osnabrück ausgemacht. Nur geimpft wurde er nicht.

Adolf Höveler arbeitet in seinem Beruf als Friseur nahe am Menschen. Um sich und andere zu schützen, hat er sich daher impfen lassen. Nun wollte er sich auch den Booster abholen und da kam ihm die Impfaktion des Landkreises Osnabrück in Für