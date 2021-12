Andreas Zyrus wird in den nächsten Monaten aus vielen Edelstahl-Einzelteilen ein neuen Schwimmbecken für das Freibad Bippen zusammenbauen. Im Hintergrund sind die Umrisse des neuen Beckens bereits zu erkennen.

Jürgen Ackmann

Bippen. Das Warten hat ein Ende: In dieser Woche sind die Edelstahl-Elemente für das neue Schwimmbecken im Freibad in Bippen eingetroffen. Ursprünglich sollte es bereits im Herbst fertig sein.

Fünf Lkw aus Kressbronn am Bodensee fuhren am Dienstag im Freibad vor, um die Edelstahl-Elemente abzuladen. In Empfang nahm sie Andreas Zyrus aus Nordhausen in Thüringen. Der Edelstahlbauer wird die Einzelteile in den nächsten Monaten zu ei