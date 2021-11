In den kommenden Wochen sollen in der Samtgemeinde Fürstenau mehrere Impfaktionen stattfinden (Symbolfoto).

dpa/Sebastian Gollnow

Fürstenau. Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, führt der Landkreis Osnabrück in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst erneut eine Impfaktion in der 1912-Schule in Fürstenau durch. Auch für Bippen und Berge sind Termine geplant.

Damit Warteschlangen vermieden werden, wurde vom Landkreis Osnabrück ein Anmeldeportal eingerichtet. Auf der Seite www.corona-os.de können Bürger aus Landkreis und Stadt Osnabrück Impftermine vereinbaren. Lesen Sie auch