Röwers Tierladen in Fürstenau zieht um und vergrößert sich

Aus allen Nähten platzt Röwers Tierladen. Inhaberin Sarah Schwarz (Foto) zieht deshalb von Buten Porten an den Robert-Bosch-Ring in größere Räume um.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Platz reicht nicht mehr aus: Nach gut einem halben Jahr wird Röwers Tierladen in Fürstenau von Buten Porten in der Innenstadt an den Robert-Bosch-Ring im Gewerbegebiet umziehen. Der Termin steht bereits.

„Wir haben langsam große Platzprobleme. Hier wird es super knapp. Wir möchten mehr anbieten und dafür brauchen wir auch mehr Fläche“, sagt Inhaberin Sarah Schwarz, die das Unternehmen zusammen mit Geschäftsführer Fabian Röwer betreibt. Das