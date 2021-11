Neue Wohnhäuser an der Haselünner Straße in Fürstenau geplant

Diese Häuser an der Haselünner Straße in Fürstenau sollen abgerissen und durch sechs Wohnhäuser mit 13 Wohneinheiten ersetzt werden.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Wohnraum ist auch in Fürstenau knapp. Nun stellt die Stadt unter anderem für zwei ungenutzte Spielplätze einen Bebauungsplan auf. Außerdem ist geplant, an der Haselünner Straße sechs neue Wohnhäuser zu errichten.

Das Grundstück an der Haselünner Straße grenzt an ein Gewerbemischgebiet sowie an einer Wohnsiedlung an. Dort stehen derzeit zwei Häuser sowie ein Nebengebäude, die erhebliche bauliche Mängel aufweisen. Ein Investor aus Lingen will die Gebä