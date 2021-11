Kein bunter Lichterglanz auf der Schlossinsel in Fürstenau: Stadt und Werbegemeinschaft haben den Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt.

imago images/Christoph Hardt/

Fürstenau. In der Samtgemeinde Fürstenau ist der Weihnachtsmarkt in Fürstenau am 11. und 12. Dezember abgesagt worden. In Bippen ist noch keine abschließende Entscheidung gefallen. Die Berger haben von vornherein verzichtet.

Selbst wenn der Weihnachtsmarkt unter 2G oder 2G+ zulässig sein sollte, trügen die Veranstalter eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, so der Wirtschaftsförderer der Stadt, Niels Schockemöhle. Deshalb hätten sich Werbegemeinschaft und