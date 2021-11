Am Mittwoch rückte die Feuerwehr zu einem Wohnwagenbrand in Fürstenau aus. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Fürstenau. Auf dem Campingplatz an der Antener Straße in Fürstenau ist am Mittwochabend ein Wohnwagen ausgebrannt. Es war nicht der erste Einsatz für die Feuerwehr auf dem Campingplatz in diesem Herbst.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Wohnwagen am Mittwochabend gegen 23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Sofort wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenau und Schwagstorf sowie weitere Rettungskräfte alarmiert. Unk