Warum die Polizei am Dienstag in Bippen ein Haus durchsuchte

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag an der Berger Straße ein Gebäude durchsucht.

Dietmar Plagge

Bippen. Ein mobiles Einsatzkommando der Polizei hat am Dienstagnachmittag in Bippen für einiges Aufsehen gesorgt. Beamte durchsuchten ein Haus an der Berger Straße und stellten einige Fundstücke sicher.

Anlass für den Einsatz an der Berger Straße war ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Osnabrück. Der bezog sich auf einen Vorfall vom 2. August 2021, wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilt. Damals sollen zwei Jugendliche a