Hilfe für Bewerbungen direkt vor Ort in Fürstenau und Neuenkirchen

Sie helfen jungen Leute gerne bei Bewerbungen um eine Stelle: Ausbildungslotse Stefan Loureiro Silva und Jugendpflegerin Kristina Heidemann.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau/Neuenkirchen. Was kommt nach der Schule? Wie bewerbe ich mich richtig? „Pimp my Bewerbung“ – unter diesem Motto gibt es In den Samtgemeinden Fürstenau und Neuenkirchen Tipps. Die Resonanz auf die ersten Veranstaltungen war gut.

Stefan Loureiro Silva, Sozialarbeiter und Ausbildungslotse beim Übergangsmanagement Schule-Beruf bei der Maßarbeit hat gemeinsam mit den Jugendpflegerinnen Kristina Heidemann und Anna Feldmann ein Konzept erarbeitet. Nun konnten a