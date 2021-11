Der "neue" Schulhof bei der Bäckerei Büscher: Hier fühlen sich die Schwagstorder Grundschüler während der Bauphase an ihrer Schule wohl.

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. An der Grundschule in Schwagstorf haben die Handwerker die Regie übernommen. Für rund 1,5 Millionen Euro wird die Schule für den Ganztagsbetrieb umgebaut. Das hat in der Bauphase Konsequenzen für den Unterricht.

Die Schüler sind aktuell zeitweise auf vier Standorte in Schwagstorf verteilt – sie sind nicht nur in der Schule selbst untergebracht, sondern auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Kirchengemeinde St. Bartholomäus und der Familie Büscher