Windräder in Bippen sollen mit neuer Technik leiser werden

Weniger laut werden sollen die Windkraftanlagen durch die neuen Techniken – wie hier im Windpark Ohrtermersch-Grafeld.

Liesel Hoevermann

Bippen. Auf Bippener Gemeindegebiet gibt es zahlreiche Windkraftanlagen, die mit lauten Rotorgeräuschen und Blinklichtern in der Nacht viele Bürger stören. Das soll sich ändern.

Wie Bürgermeister Helmut Tolsdorf in der jüngsten Sitzung des Rates berichtete, sind mittlerweile an den ersten Rotorblättern sogenannte Trailing Edge Serrations (TES) angebracht worden. Frei übersetzt bedeutet das so viel wie "Hinterkanten