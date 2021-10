Landwirte wehren sich gegen höhere Wasserförderung in Bippen

Das Wasserwerk in Ohrte: Ob dort künftig mehr Grundwasser gefördert werden soll, wurde beim Info-Abend des Wasserverbandes kontrovers diskutiert.

Liesel Hoevermann

Bippen/Fürstenau. Der Wasserverband Bersenbrück will im Bippener Ortsteil Ohrte mehr Wasser fördern als bisher. In Fürstenau sind zudem zwei neue Brunnen geplant. Die Landwirte in der Region fürchten negative Auswirkungen und üben Kritik.

Bei einem Infoabend in der Schützenhallte in Ohrte erläuterten Vertreter des Wasserverbandes Bersenbrück das anstehende Bewilligungsverfahren. Vor allem Landwirte und Flächeneigentümer waren in großer Zahl zum Erläuterungstermin gekommen. S