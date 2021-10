Junge Frau von zwei Männern in Fürstenau sexuell belästigt

(Symbolfoto)

Jörn Martens

Fürstenau. Am Dienstagabend ist eine junge Frau an der Burgstraße in Fürstenau von zwei Männer sexuell belästigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem Fluchtauto machen können.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr. Die 23-Jährige war zu Fuß in der Burgstraße unterwegs, als sie in der Nähe des Schlossplatzes plötzlich von zwei Unbekannten gestoppt und festgehalten wurde.