"Pimp my Bewerbung": Angebot für Jugendliche in Fürstenau und Merzen

Am 2. und 4. November 2021 haben Jugendliche in Fürstenau und Merzen die Möglichkeit, mit Fachleuten Bewerbungsschreiben zu erarbeiten (Symbolfoto).

Symbolfoto: dpa

Fürstenau/Merzen. Wie schreibe ich eine Bewerbung? Eine Antwort auf diese Frage bekommen Jugendliche am Dienstag, 2. November 2021, in der 1912-Schule in Fürstenau und am Donnerstag, 4. November 2021, im Jugendhaus in Merzen. "Pimp my Bewerbung" heißt das Projekt.

Ende Oktober hatten Jugendliche in Fürstenau und Merzen das erste Mal die Möglichkeit, sich fit für Bewerbungen bei Firmen zu machen. Die Resonanz war gut. Nun gibt es zwei weitere Angebote. Darüber hinaus überlegen die Organisatoren, ob si