15.000 Euro Schaden nach Küchenbrand in Berge

Am Montag musste die Feuerwehr einen Fettbrand in einer Küche in Berge löschen.

NWM-TV

Berge. Am Montagvormittag musste sich die Feuerwehr um einen Küchenbrand in Berge kümmern.

Laut einer Pressemitteilung wurden gegen 10.45 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert und zu einem Haus in der Berger Hauptstraße geschickt. In einem Topf auf dem Herd war Fett so heiß geworden, dass es zu brennen begann.Die Feuerwehren