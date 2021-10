An die neue Reithalle für Kinder und Jugendliche will der Reit- und Fahrvereins Fürstenau einen überdachten Bereich für Trecker und Sportgeräte anbauen.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Reit- und Fahrverein in Fürstenau will kräftig investieren: Zum einen in die Reithalle für Kinder und Jugendliche, zum anderen in die Digitalisierung. Kosten: 100.000 Euro. Dafür sind Zuschüsse von der Stadt wichtig.

Zur Digitalisierung: Der Verein möchte eine interaktive Tafel mit einem Videokonferenzsystem, Tablet und Drucker für den Schulungsraum anschaffen. Auch sollen die Büros mit neuer Hardware ausgerüstet werden. Die Kosten belaufen sich auf run