Oktoberfest auf dem Markplatz in Fürstenau zog wenig Publikum an

Die „Gefängnisfreigänger“ aus dem Gefängnishotel in Fürstenau am Schloss machten einen Abstecher zum Oktoberfest auf dem Marktplatz

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Das Oktoberfest auf dem Marktplatz in der Fürstenauer Innenstadt hat nicht den erhofften Erfolg gebracht. Die Besucherzahl hielt sich in Grenzen.

Alles war gut vorbereitet. Auf dem Marktplatz stand im ein großes, beheiztes Zelt. Deko und Tische erstrahlten in weiß-blau. Am Pavillon davor gab es eine Vielfalt an Getränken. Zwischen Brunnen und Zelt waren zudem zahlreiche Bierzeltgarni