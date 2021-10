Arndt Zinkant, der Zeichner der Münster-Karikatur – bei der Vorbereitung einer Ausstellung.

Peter Sauer

Fürstenau/Münster. Es gibt den Münster-Tatort. Und es gibt die Münster-Karikatur. Jede Woche samstags erscheint eine. Seit 20 Jahren, gezeichnet von Arndt Zinkant aus Fürstenau. Einst sollte er Arzt werden – wie sein Vater. Doch es kam anders.

Das Elternhaus von Arndt Zinkant steht an der Großen Straße in der Innenstadt. Dort hat einst der Opa des 53-Jährigen als Arzt praktiziert. Auch Vater Walter war Arzt in Fürstenau. Da lag es nahe, dass Arndt Zinkant in deren Fußst