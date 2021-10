Schlüsselübergabe für Anbau des Pastor-Arning-Hauses in Fürstenau

Schüsselübergabe: Architekt Andreas Küpker dankte "Bauherrin" Pastorin Anke Krusche und dem evangelischen Krankenhausverein

Bernard Middendorf

Fürstenau. Der Anbau des Pastor-Arning-Hauses in Fürstenau ist fertig. Wegen Corona hatte sich die Bauzeit für das 2,3 Millionen Euro teure Projekt in die Länge gezogen. Nun stand im Rahmen einer Feier die Schlüsselübergabe an.

Da sage noch einer, die Bewohner des Pastor-Arning-Hauses könnten nicht feiern: Eine große Zahl – begleitet von Betreuern und Angehörigen – hatte sich in einem eigens errichteten Zelt in Sichtweite des neuen Anbaus eingefunden, um mi