Große Mehrheit der Fürstenauer will eine temporäre Fußgängerzone

Abgesperrt: Im Sommer war die Große Straße in Fürstenau an den Wochenende eine Fußgängerzone. Autos konnten sie nicht befahren. Nun liegt das Ergebnis der Umfrage zur probeweisen Sperrung vor.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Große Straße in Fürstenau soll künftig von Ostern bis Oktober an den Wochenende eine Fußgängerzone werden. Damit reagiert die Stadt auf das Ergebnis einer Umfrage, an der Bürger teilnehmen konnten.

Wie berichtet, hat die Stadt von Juni bis August 2021 die Innenstadt probeweise von Samstagmittag bis Sonntagabend für die Autoverkehr gesperrt. Das geschah in zwei Varianten. Variante 1: Sperrung nur der Großen Straße. Variante 2: zus