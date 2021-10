In welcher Konstellation werden die politischen Parteien im Fürstenauer Schloss künftig Kommunalpolitik betreiben? Eine Frage, auf die es am Wochenende eine Antwort geben soll.

Gert Westdörp

Fürstenau/Berge/Bippen. Welche Parteien werden künftig im Rat der Samtgemeinde Fürstenau und im Stadtrat zusammenarbeiten? Am Wochenende wird wahrscheinlich die Entscheidung fallen. Erste Tendenzen gibt es.

Vor dem Hintergrund der knappen Wahlergebnisse bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 haben sich am Montagabend Vertreter von SPD, Grüne und FDP zu Gesprächen über eine mögliche Zusammenarbeit im Rat der Samtgemeinde und im Stadtrat get