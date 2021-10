Neuer Neun-Gruppen-Kindergarten für 4,6 Millionen Euro in Fürstenau

Die Kindergärten in der Samtgemeinde Fürstenau sind voll. Viele Jungen und Mädchen hat die Kommune in Übergangsgruppen untergebracht. Unterdessen laufen die Planungen für zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze auf Hochtouren. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd/dpa

Fürstenau/Bippen/Berge. Der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Samtgemeinde Fürstenau steigt. Deshalb sind gleich mehrere Bauprojekte für Kinder bis zu sechs Jahren in Arbeit. Das Größte: Ein Neun-Gruppen-Kindergarten auf dem Bildungscampus.

Angesichts des steigenden Bedarfs an Plätzen und wegen der fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten am Standort am Wegemühlenweg haben sich Kirchengemeinde St. Katharina und Kommune entschlossen, auf dem Bildungscampus bereits 2022 einen Neubau