Wie eine Fürstenauerin in China die Bundestagswahl erlebte

Im Deutschen Konsulat Guangzhou verfolgten einige Interessierte die Bundestagswahl bis tief in die Nacht.

Nicole Klostermann

Fürstenau. Nicole Klostermann lebt seit vielen Jahren in China. Aufgewachsen ist sie in Hollenstede. Bei der Wahlparty zur Bundestagswahl im deutschen Konsulat, sprach sie mit Chinesen über freie Wahlen und Angela Merkel:

„Unser Land ist auch ohne Wahlen stark“, sagt Chen Xia und starrt auf den großen Bildschirm an der Wand des Deutschen Generalkonsulates in Guangzhou. Als die ersten Hochrechnungen erscheinen, ist es bereits weit nach Mitternacht in der südc