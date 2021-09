Heiko Köster geht: Wie geht es mit der Landpraxis in Berge und Nortrup weiter?

Wie geht es mit der Landpraxis in Nortrup nach dem bevorstehenden Abschied von Dr. Heiko Köster weiter? Diese Frage muss auch im politischen Raum diskutiert werden.

Rolf Kamper

Berge/Nortrup. Heiko Köster möchte zum April 2022 die Landpraxis in Berge und Nortrup verlassen und die Hausarzt-Praxis von Franz Többe in Ankum übernehmen. Wie machen die beiden verbliebenen Ärzte weiter – falls es so kommt?

Die Ankumer werden sich sicher freuen. Franz Többe hatte sich nach mehr als 33 Jahren am 31. März 2020 von seinen Patienten verabschiedet. Die Suche nach einem Nachfolger blieb lange vergeblich. Nun will Heiko Köster die Praxis üb