Wie in Berge Umweltschützer und Landwirte an einem Strang ziehen

Einer von vielen Bächen im Artland: der Wehdemühlenbach in Dalvers.

Jan Ackmann

Berge. Es ist ein besonderes Projekt: In der Gemeinde Berge erarbeiten Grundstückseigentümer und das Umweltforum gemeinsam ein Konzept für die Ausweisung von Gewässerrandstreifen. Mit Erfolg. 25 Hektar Land werden geschützt.

Wie breit muss so ein Gewässerrandstreifen sein, damit nicht Gülle oder Dünger in den Bach gerät? Ein Meter? Fünf Meter? Zehn Meter? Darüber hat es in der Vergangenheit heftige Diskussionen gegeben – vor allem mit Blick auf landwirtsch