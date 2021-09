Gemeindezentrum Neue Hoffnung in Fürstenau fertiggestellt

Mit vielen Bildern hat Pastor Andreas Willer den Um- und Ausbau des Gemeindezentrums dokumentiert.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die evangelische Freikirche Neue Hoffnung hat ihr Gemeindezentrum in Fürstenau an der Frommeyerstraße mit erheblichem Aufwand aus- und umgebaut. Zugleich stand das 10-jährige Bestehen der Gemeinde an.

Zur Einweihungs- und Jubiläumsfeier waren zahlreiche Gäste gekommen – unter vielen anderen Fürstenaus Bürgermeisterin Manuela Nestroy, der Regionalleiter der Weser-Ems-Region vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Pastor Klemens Walser,