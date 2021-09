Knappe Entscheidung in Fürstenau: Wübbel einfach nur erleichtert

Auf den Sieg "eine Schale Bier": Matthias Wübbel stößt mit seinen SPD-Unterstützern an.

Rolf Kamper

Fürstenau. So laut ist es selten auf der Großen Straße in Fürstenau an einem Sonntag um 20.07 Uhr. Jubelrufe, lautes Klatschen, fröhliches Lachen. Gerade ist der neue Bürgermeister der Samtgemeinde Fürstenau eingetroffen: Matthias Wübbel.

Er werde jetzt keine lange Rede halten, sagt Matthias Wübbel. Gerade ist er vor dem Hotel Wilken aus dem Auto gestiegen, hat den Jubel vernommen und ist nicht mehr Willens, viele Worte zu finden. "Ich habe genug gequatscht", sagt er. Im Mom