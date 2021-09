Bei einem Verkehrsunfall in Vechtel wurde am späten Freitagabend ein 65-jähriger Autofahrer schwer verletzt (Symbolfoto).

Jörn Martens

Fürstenau/Vechtel. Am späten Freitagabend ist ein 65-jähriger Autofahrer bei einer Kollision mit einem Traktor im Bippener Ortsteil Vechtel schwer verletzt worden.

Wie die Polizei in Bersenbrück am Samstagmorgen auf Anfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 22.30 Uhr. Demnach war ein 65-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 402 von Handrup kommend in Richtung Fürstenau unter