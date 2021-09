Es geht wieder aufwärts beim MGV Harmonie Fürstenau mit Roland Burbrink, der neuen Dirigentin Anja Dobbinga, Wolfgang Skubsch, Reinhard Schuckmann, Eckhard Hülsmann, Ulrich Brinkschröder und Ernst Wendland.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Der Männergesangverein Harmonie Fürstenau hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Anja Dobbinga haben die Sänger eine neue Dirigentin gefunden. Außerdem hat sich der Vorstand neu formiert.

Zur neuen Dirigentin: Anja Dobbinga wohnt in Freren und ist 1949 in Groningen geboren. Nach ihrem Kunst- und Pädagogik- sowie Designstudium – unter anderem in Den Haag – besuchte sie die Hogeschool Schumann Akademie in Amsterdam, Fach