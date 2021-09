So war es im Sommer während der Testphase: Die Große Straße war für Autos an den Wochenende gesperrt, um zu testen, wie eine zeitweise Fußgängerzone ankommt. Nun gibt es eine Umfrage dazu.

Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Meinung der Fürstenauer Bürger und der Gäste in der Stadt zählt: Noch bis zum 26. September können sie an einer Befragung zur Einführung einer Fußgängerzone an Wochenenden in der Innenstadt teilnehmen.

Wie berichtet, hat es zwischen Anfang Juni und Ende August 2021 eine Testphase gegeben. An den Wochenenden war zunächst die Große Straße von Samstag von 15 bis 1 Uhr nachts gesperrt, am Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Die Stadt weitete dann