Bürgermeister-Wahl in der Samtgemeinde Fürstenau: Knappes Endergebnis liegt vor

In der Stichwahl um das Amts des Samtgemeindebürgermeisters in der Samtgemeinde Fürstenau: Dirk Imke und Matthias Wübbel.

Liesel Hoeverman

Fürstenau. Am 26. September 2021 sind Dirk Imke (CDU) und Matthias Wübbel (SPD) in der Samtgemeinde Fürstenau in die Stichwahl um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters gegangen. Hier finden Sie das vorläufige Endergebnis.

Ergebnis der Stichwahl (vorläufiges Endergebnis)Nach dem knappen Ergebnis des ersten Wahlganges ging auch die Entscheidung der Stichwahl sehr eng aus: Mit 50,8 Prozent ging Matthias Wübbel für die SPD in Führung, damit unterlag Dirk Imke vo