Fast ein Patt bei Bürgermeisterwahl in Samtgemeinde Fürstenau

Matthias Wübbel bekam die meisten Stimmen, muss aber in einer Stichwahl gegen Dirk Imke antreten.

Liesel Hoevermann

Fürstenau. Kopf-an-Kopf-Rennen in der Bürgermeisterwahl der Samtgemeinde Fürstenau: Mathias Wübbel (SPD) und Dirk Imke (CDU) treten am 26. September zur Stichwahl gegeneinander an. Beide wollen nun noch einmal richtig Gas geben.

Über lange Strecken lag der Bippener Dirk Imke beider Auszählung der Wahllokale vor Wübbel, der aus Fürstenau kommt. Zeitweilig hatte er einem Vorsprung von fast 300 Stimmen und knackte sogar die 50-Prozent-Marke, die ihn direkt ins Amt geb