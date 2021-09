Im Einsatz für die Schule: Die IGS Schüler liefen in der Fürstenauer Innenstadt Runde um Runde.

Jürgen Ackmann

Fürstenau. Eine Runde durch die Innenstadt drehen, stempeln, die nächste Runde drehen. 1200 Schüler nahmen auf diese Weise am Jubiläumssponsorenlauf der IGS Fürstenau teil. Einer fehlte: Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Was für ein Trubel in der Innenstadt. Mikrofondurchsagen, Stände mit Obst und Wasser an der Laufstrecke, neugierige Zuschauer und teilweise als Gangster, Schlümpfe oder Omis und Opas verkleidete Läufer. Von 9 bis 14 Uhr ging das so. Mi