Cyma Bekovic-Ramay (vorne links) ist die neue Wirtin des Schwedenecks in Fürstenau, das 37 Jahre lang von Helga Wolf (vorne rechts) und Bernd Hölscher (hinten rechts) geführt wurde. Unterstützt wird die neue Wirtin von Shaip Ramaj und Petra Oldenhofe (hinten von links).

Maria Kohrmann-Unfeld

Fürstenau. „Küche, Kneipe, Atmosphäre“ so steht es über der Eingangstür zum Schwedeneck, und so soll es nach dem Willen der neuen Betreiber weitergehen. Am 9. September wird die Traditionskneipe in Fürstenau wieder eröffnet.

Wie berichtet, haben Helga Wolf und Bernd Hölscher die Traditionskneipe an Sabri Yorulomaz, den Inhaber des Fürstenauer Gevin-Grills, verkauft. Dieser hat das Lokal an Cyma Bekovic-Ramay vermietet, die das Schwedeneck nach mehr als zeh