Bürgermeisterwahl in Fürstenau: Das ist Dirk Imke, das will er

Er will einen neuen Arbeitsplatz beziehen, den im Schloss in Fürstenau als Samtgemeindebürgermeister: Dirk Imke.

Familie Imke

Bippen. Am 12. September haben die Bürger in Berge, Bippen und Fürstenau die Wahl: Wer soll neuer Samtgemeindebürgermeister werden? Als Kandidat für die CDU tritt Dirk Imke an. Das ist er und das will er.

Leonie Imke ist ein quirliges Mädchen. Gerne hilft die Achtjährige ihrem Vater Dirk. Auch im Wahlkampf. Deshalb hat sie zusätzlich zu dem 16 "Unterstützervideos", die die CDU derzeit in den sozialen Medien postet, selbst ein Auftritt hingel