Ein Verletzter nach Verkehrsunfall in Fürstenau

Bei einem Verkehrsunfall in Fürstenau ist am Freitagvormittag ein Mann leicht verletzt worden (Symbolfoto).

Jörn Martens

Fürstenau. Bei einem Verkehrsunfall auf der Fürstenauer Straße (L71) ist am Freitagvormittag ein 29 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden.

Das teilte die Polizei Osnabrück am Sonntag mit. Demnach befuhr ein 59-Jähriger die Landesstraße mit einem Transporter in Richtung Fürstenau. Als der Mann gegen 11.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 33 nach links auf das Grundstück abbiegen woll