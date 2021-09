Sind am 12. September in der St. Georgs-Kirche in Fürstenau zu Gast: die Kilkenny-Band aus Bohmte.

Hans-Heinrich Breuer

Fürstenau. „Colours Of Scotland“ heißt das neue Album der Kilkenny-Band aus Bohmte. Am 12. September stellen die Musiker die neuen Songs in der St. Georgs-Kirche in Fürstenau vor. Konzertbeginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.

Mit dem neuen Album verlässt die Kilkenny Band vertrautes musikalisches Terrain. Statt Irish Folk gibt es einen Themenabend, der sich von Klassikern der Corries über Balladen von Dougie MacLean bis hin zu „eingefolkten“ Rocksongs der Kultba