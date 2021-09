Bürgermeisterwahl in Fürstenau: Das will Ralf Albers erreichen

Große Familie: Ralf Albers mit seiner Partnerin Martina Kanaa sowie Nesthäkchen Matti, Anny, Jasnim und Yassin. Zusammen hat das Paar neun Kinder.

Jürgen Ackmann

Fürstenau. Am 12. September haben die Bürger in Berge, Bippen und Fürstenau die Wahl: Wer soll neuer Samtgemeindebürgermeister werden? Als Kandidat für die FDP tritt Ralf Albers an. Das ist er und das will er.

Das Wohnzimmer von Martina Kanaa und Ralf Albers gleich derzeit eher einem Kinderzimmer. In einer Ecke ein Laufstall, in einer anderen Spielzeug, ein Kinderstuhl am Tisch. Mitten drin Matti, 14 Monate alt, und Anny, vier Jahre alt. Sie habe