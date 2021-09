Bürgermeisterwahl in Fürstenau: Das will Friedrich A. Dirkmann

Er will Bürgermeister der Samtgemeinde Fürstenau werden: Friedrich A. Dirkmann. Hier am Eingang zur Großen Straße in Fürstenau mit Blick auf das Hohe Tor.

Jürgen Ackmann

Fürstenau. Am 12. September haben die Bürger in Berge, Bippen und Fürstenau die Wahl: Wer soll neuer Samtgemeindebürgermeister werden? Als unabhängiger Kandidat tritt er Friedrich Alwin Dirkmann an. Das ist er und das will er.

"Erste Wahlbewerbungs-Zeitung der Welt!" Die fanden Bürger der Samtgemeinde Fürstenau in den vergangenen Tagen in ihren Briefkästen vor. Sie sorgte für Gesprächsstoff, auch weil sie deutlich von der sonst üblichen Wahlwerbung abweicht. Auf